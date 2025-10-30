Okul merdivenlerinde izdiham: 21 öğrenci yaralandı

Erzurum - Yakutiye ilçesinde yaklaşık bin öğrencisi bulunan 24 derslikli Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nun çıkış saatinde öğrenciler merdivenlere akın etti. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflardan çıkan öğrenciler merdivenlerde izdiham oluşturdu. Düşen bazı öğrenciler, arkadaşları tarafından ezildi. Olayda 21 öğrenci yaralandı. Okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine okula çok sayıda ambulans gönderildi.

İzdihamda yaralanan 21 öğrenci Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Erzurum Şehir Hastanelerine sevk edildi. Yapılan tedavi sonrası 15 öğrenci taburcu edilirken 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

“KONTROLSÜZ DAĞILIMDAN BİRBİRLERİNİ EZMİŞLER”

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencilerden Ömer Akif Ünüvar’ın babası Zekai Ünüvar, “Törenden sonra dağılıyorlarmış. Kimisi alttan yukarı, kimisi üsten aşağı inmiş. Bundan dolayı birbirlerini bastırmışlar. İzdiham olmuş. 5-6 çocukla birlikte bizim çocuk da düşmüş. Demek ki kontrolsüz dağılımdan dolayı birbirlerine ezmişler. Bir ağır yaralı var. Diğerlerinde ayakları kırılanlar var. Kaburgalarında sıkıntıları olanlar var. Bizim çocuk da şükür atlattı. Okul yönetimi hala yok, sadece öğretmenler açıklama yaptılar” dedi.

Ayrıca okul yönetimi tarafından velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği, mesajda yarın yapılacak sınavların ertelendiği bilgisi verildiği öğrenildi.