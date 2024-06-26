Okul müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, saldırının ardından hayatını kaybetti. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Fotoğraf: AA