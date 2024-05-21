Okul müdürü hakkında suç duyurusu: "Ek ders bordrosu üzerinden 4,5 milyon lira usulsüzlük yaptı"

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde bir ortaokulda görev yapan okul müdürünün öğretmenlere ödenmesi gereken ek ders ücretleri üzerinde bordroda değişiklik yaparak 8 öğretmen üzerinden 4,5 milyon lira usulsüzlük yaptığını söyledi. Olayın ardından okul müdürünün emekli olduğunu aktaran Kuruoğlu, “Parayı zimmetine mi, bir başka kuruma mı, yoksa bir vakfa mı nereye geçirdiğini bilmiyoruz. Suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Kocaeli’de bir okulda görev yapan okul müdürünün 8 öğretmen üzerinden 4,5 milyon lira usulsüzlük yaptığı belirtildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Gölcük'te bulunan bir ortaokulun müdürü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kuruoğlu, "Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde bir ortaokulda görev yapan okul müdürünün öğretmenlere ödenmesi gereken ek ders ücretleri üzerinden yolsuzluk yaptığını ve bu usulsüzlükle sekiz öğretmen üzerinden ek ders ücretini fazla göstererek 4,5 milyon liraya yakın tutarı kendi hesabına geçirdiğini" dedi.

"Olayın ortaya çıkmasından sonra okul müdürünün emeklilik işlemi için dilekçe verdiğini ve bu dilekçenin ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edildiğini" söyleyen Kuruoğlu, okul müdürü hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, aynı yöntemin başka illerde ve okullarda yapılıp, yapılmadığının araştırılmasını istedi.

''8 ÖĞRETMENİN HESAPLARINDA AYNI PROBLEM VAR"

Yaşanan usulsüzlüğe ilişkin konuşan Kuruoğlu, ''Normalde okullarda bir maaş bordrosu hazırlanıyor. Genelde okullara da asılıyor, öğretmenler ona bakıyor. O bordro ve E-devlet’teki bordro aynıysa bizim için bir sıkıntı yok. Ancak bir öğretmen arkadaşımız tesadüfen baktığı e-bordrosuna bakıyor ve geriye dönük olarak dört yıl boyunca kendisinin e-bordrosunda üç, dört kat kadar fazla miktarda ek ders ücretinin girildiğini görüyor. Sekiz öğretmenin hesaplarına bakıldığında aynı problem var'' dedi.

''OKUL MÜDÜRÜNÜ EMEKLİ YAPIYORLAR"

Maaş bordrosu hesaplarında başta bir problem olduğunu düşündüklerini ve okula sendikanın Kocaeli il başkanını gönderdiklerini anlatan Kuruoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun ilk başta bir hatadan kaynakladığını düşünüp Kocaeli İl Başkanımızı ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdik ve onların muallak cevapları üzerine meselenin üzerine gittik. Okul müdürünün usulsüzlük yaptı. Parayı zimmetine mi, bir başka kuruma mı, yoksa bir vakfa mı nereye geçirdiğini bilmiyoruz. Okul müdürü normalde bordrolarda normalden fazla bir giriş olduğu için öğretmen arkadaşlarımız erkenden vergi dilimine girmişler. Okul müdürü tarafından bazı öğretmen arkadaşlarımıza vergi dilime girdikleri için kendi kişisel hesabından bin lira göndermiş. Avukatlarımız devre girdi ve bu paralar geri okul müdürünün hesabına yatırıldı. Bu olaylar yaşanırken okul müdürü, emeklilik dilekçesi veriyor. Bize gelen bilgilere göre okul müdürünün emeklilik işlemleri durdurulmuş durumda. Okul müdürünü emekli yaparak olaydan sıyırmaya çalışıyorlar."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Başka illerdeki okullarda da buna benzer yöntemlerle usulsüzlük yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğini kaydeden Kuruoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ek dersler ve maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Hesapları Bilgi Sistemi’ne (KBS) giriliyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen müfettiş görevlendirdi. Okullarda bu maaş bordrolarını hazırlayan okul müdür yardımcısı, KBS’ye geçmemiş bir banka ile çalışılıyorsa orada bir liste yapılarak bu listeler bankaya gidiyor. Bu listeler değiştirilerek bankaya farklı bir liste gönderiliyor. Sekiz öğretmen tespit ettik. Bu öğretmenlerin ek ders ücretleri yükseltiliyor ve okul müdürü kendisine, başka kişilere ya da başka bir kuruma dört yıl boyunca para transferi gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde hangi şekillerde hangi idareler tarafından buna benzer eylemler yapılmıştır? Bunun araştırılması lazım. Bu okulda 4,5 milyon liraya yakın para aktarılmış. Başka illerde ve okullarda da bu yapılmış olabilir. İlgili kişiler hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.

"BİRÇOK YERDE SIKINTILI İŞLEMLER VAR"

İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürünün emekli edilmesini ve konunun kapatılmasını istiyor. Türkiye genelinde bir araştırmanın yapılmasını talep ediyoruz. Tekrar tekrar bordrolar kontrol edilmeli. Bize 500’e yakın maaş bordrosu ulaştı. Doğruluğunu teyit ediyoruz. Ancak görüyoruz ki birçok yerde sıkıntılı işlemler var. Bu açık dolayısıyla bu kadar para kişisel hesaba transfer edilebiliyorsa, bakanlığın ne kadar parası harcanmıştır? Eğer KBS sisteminde bir hatadan kaynaklandığını söylüyorsan neden kişisel hesabından öğretmenlerin hesabına para yatıyorsun? ‘Benimle alakalı değil’ dersin. Neden bu olay üzerine hemen emeklilik dilekçesi verirsin. Bu basit bir yolsuzluk değil. Çok fazla şüpheli işlem var. Okullarda bir öğretmenin alabileceği ek ders ücreti bellidir. Böyle bir paraya öğretmenin ulaşması mümkün değil."