Aksaray'da okul müdürü okulun bahçesinde darbedildi

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K'yi görenler durumu okul müdürü Recep Çelen'e bildirdi.

Çelen, Murat K'yi okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı.

Murat K, okul müdürü Çelen'i darpederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Murat K'yi gözaltına aldı.

Çelen, AA muhabirine, saldırganı tanımadığını öğrenci velisi de olmadığını söyledi.

Saldırganın gözüne yumruk attığını belirten Çelen, "35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim. Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım, darp raporu aldım şikayetçi olacağım." diye konuştu.