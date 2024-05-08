Okul müdürü öldürülmüştü: Eğitimcilerden iş bırakma çağrısı

Eyüpsultan’da okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan özel bir lise müdürünün hayatını kaybetmesinin ardından eğitimciler eylem kararı aldı. Şiddete karşı çıkmak için sendika üyeleri 8-9 Mayıs’ta siyah giyerek şiddete karşı kokart takacak, 10 Mayıs’ta iş bırakacak.

Eyüpsultan’da lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını ileri sürdüğü okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla ateş etti. Silah sesleri üzerine Oktugan’ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybetti. Y.K. ise olayın ardından gözaltına alındı.

Eğitim emekçileri, yaşanan şiddete karşı çıkmak için eylem kararı aldı. Sendikaların paylaştığı bilgiye göre 8-9 Mayıs’ta okullarda siyah giyerek şiddete karşı kokart takılacak, 10 Mayıs Cuma günü ise iş bırakılacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından Oktugan’ın öldürülmesine ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan’a yüce Allah’tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ YAĞDI

Özel Sekrör Öğretmenleri Sendikası, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, sosyal medya hesaplarından tüm sendika üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak, bugün için siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını istedi. Eğitim sendikaları ayrıca 10 Mayıs Cuma günü iş bırakacaklarını, Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde de adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu.

EĞİTİM-SEN: ÖFKELİYİZ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ

Eğitim-Sen de sosyal medya hesabından okulda şiddet olaylarının durması için Milli Eğitim Bakanlığını acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırdı.

EĞİTİM-İŞ: ARTIK YETER, YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Eğitim-İş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Artık yeter, yaşamak istiyoruz"