Okul müdüründen Ebrar Karakurt'a: Cinsiyetsizi atın takımdan

CHP lideri Özgür Özel’e, “İbibik” diyen ve Denizli’de bir ortaokulda okul müdürlüğü yaptığı belirtilen İ.T’nin, şimdi de voleybolcu Ebrar Karakurt’a hakaret ettiği ortaya çıktı. İ.T, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karakurt için “O cinsiyetsizi atın milli takımdan. Gitsin gavur takımında oynasın” yazdı.

Denizli'de bir ortaokulun müdürü olan İ.T, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 2024 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sen kimsin de devleti tehdit ediyorsun edepsiz. Su konuşmaların suç, sıra sana geliyor ibibik” ifadelerini kullandı. Paylaşım büyük tepki çekerken CHP Denizli İl Başkanlığı, okul müdürü İ.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak suç duyurusundan sonuç alınamadı.

CHP Lideri Özel’e hakaret eden İ.T’nin şimdi de Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef aldığı belirlendi. İ.T’nin Mart 2025’teki sosyal medya paylaşımında Karakurt’a yönelik çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.

“CİNSİYETSİZ GAVUR”

Ortaokulda okul müdürlüğü yapan İ.T, Ebrar Karakurt’un fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Karakurt’a yönelik, "O cinsiyetsizi atın milli takımdan Allah aşkına. Gitsin bir gavur takımında oynasın. Türklükle alakası yok zaten" ifadeleri kullanıldı.

HALA GÖREVDE

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okul müdürünün hakaret dolu paylaşımları ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İ.T’nin CHP Lideri Özel’e de hakaret ettiğini anımsatan Özbay, “Bunun bireysel bir dil sürçmesi değil, sistematik, kökleşmiş bir zihniyetin dışavurumu olduğu açıkça görülmektedir” dedi.

Okul müdürü İ.T'nin paylaşımını sert sözlerle eleştiren Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kişi sıradan biri değil, bir okulun müdürüdür. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin karşısına, ‘Örnek’ sıfatıyla çıkan bir yöneticidir. Düşünmek gerekir, kadın öğretmenlere nasıl bakıyordur? Kız çocuklarını hangi önyargılarla görüyor, onların geleceğini hangi kalıplara hapsetmeye çalışıyordur? Farklı görüşteki öğretmenlere, eğitim çalışanlarına hangi baskıları, dayatmaları uyguluyordur? Böyle bir zihniyetin eğitim kurumunun başında bulunması, yalnızca bireyleri değil, bütün bir okul iklimini zehirlemektedir.

"İ.T’Yİ CESARETLENDİREN ANLAYIŞ"

Herkesin bildiğini Milli Eğitim Bakanlığı da bilmektedir. Buna rağmen bu kişi hâlâ görevde tutulmaktadır. Bu durum, yalnızca bir şahsın değil, onu koruyan anlayışın da açığa çıkmasıdır. Okulların kapısından bile geçmemesi gereken birinin hâlâ müdür sıfatıyla makamında oturması, eğitimin nasıl bir zihniyetin eline bırakıldığını göstermektedir. Eğitim kurumları nefret diliyle, cinsiyetçi ve gerici dayatmalarla yönetilemez. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği, onuru ve geleceği için bu zihniyetle hesaplaşmak, Cumhuriyet’e ve onun aydınlanma değerlerine inanan herkesin sorumluluğudur."