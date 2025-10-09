Okul müdüründen ‘Erkek öğrenciler gelmesin’ yazısı

Eğitimdeki gerici hamleler her geçen gün artarak devam ederken bunun en son örneği ise Bursa’da yaşandı. Bursa Osmangazi’deki Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü, kendi binalarında ikili eğitim sürerken misafir okul Hanife Murat Ortaokulu’na yazı göndererek erkek öğrencilerin hafta içi okula girmemesini istedi.

Evrensel’in haberine göre, Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, “İran’ın ahlak polisi gibi okul müdürü” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Müdürün Milli Eğitim Temel Kanunu’na uymadığına dikkat çeken Toy, “Bu talimat, ‘okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılmasını’ esas kılan Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesi’ne açıkça aykırıdır. Kanuna, yönetmeliğe aykırı kız okulları açmak yetmemiş olacak ki, ortak kullandıkları okul binasına 11-12 yaşlarındaki erkek öğrencilerin girmesini dahi hazmedemez duruma gelmişlerdir. Bir sonraki adımları da kanuna aykırı bu kız okullarına erkek öğretmen atamayı engellemek mi olacaktır? Bu olay, zaman ve durum mefhumundan yoksun şahısların müdür yapıldığını da bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.