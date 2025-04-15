Okul müdüründen eylemlere engel: Okul 5 gün tatil edildi

Proje okulları kapsamında öğretmenlerin sürgün edilmesi sebebiyle başlayan eylemler sürerken İstanbul'da bir okul müdürü, eylemlere engel olmak amacıyla okulu 5 gün tatil etme kararı aldı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Eyüpsultan Anadolu Lisesi müdürü Serkan Akgöl, geçen hafta yaşanan eylemlere karşı 13 Nisan 2025 Pazar günü 12. sınıf temsilcilerine WhatsApp’tan ses kaydı gönderdi.

Söz konusu ses kaydında, "Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz" denildi. Müdür Akgöl, tatil kararından habersiz olan ve dün sabah derslerine giden 12. sınıf öğrencilerini ise okula almadı.

DESTEN VEREN ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öğrencilerinin eylemine destek olan öğretmen Hasan Koçali, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak, "öğretmenin protestolara dahil olması, çeşitli araçlarla eylem yapması, okul yönetiminin uyarılarına uymaması" gösterildi.