Okul müdüründen eylemlere engel: Okul 5 gün tatil edildi
Proje okullarında görev yapan öğretmenlerin kadro dışı bırakılması nedeniyle başlayan öğrenci eylemleri sürerken Eyüpsultan Anadolu Lisesi müdürü Serkan Akgöl, 12. sınıf temsilcilerine WhatsApp’tan ses kaydı atarak, "Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz" dedi. Derse giden 12. sınıf öğrencileri okula alınmazken bir öğretmen ise öğrencilere destek vermesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.
Proje okulları kapsamında öğretmenlerin sürgün edilmesi sebebiyle başlayan eylemler sürerken İstanbul'da bir okul müdürü, eylemlere engel olmak amacıyla okulu 5 gün tatil etme kararı aldı.
Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Eyüpsultan Anadolu Lisesi müdürü Serkan Akgöl, geçen hafta yaşanan eylemlere karşı 13 Nisan 2025 Pazar günü 12. sınıf temsilcilerine WhatsApp’tan ses kaydı gönderdi.
Söz konusu ses kaydında, "Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz" denildi. Müdür Akgöl, tatil kararından habersiz olan ve dün sabah derslerine giden 12. sınıf öğrencilerini ise okula almadı.
DESTEN VEREN ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Öğrencilerinin eylemine destek olan öğretmen Hasan Koçali, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak, "öğretmenin protestolara dahil olması, çeşitli araçlarla eylem yapması, okul yönetiminin uyarılarına uymaması" gösterildi.