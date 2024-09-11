Okul müdüründen fatura yolsuzluğu

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki müdürlere yönelik yolsuzluk iddialarına bir yenisi eklendi. İstanbul’da bulunan TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu Müdürü T.E.C.’nin yolsuzluk yaptığı ileri sürüldü.

İddiaya göre T.E.C.’nin velilerden topladığı paraları okul aile birliği hesabına hiç yatırmadığı, okulun çevresinde bulunan şarküteriden anaokuluna her ay binlerce liralık fatura kesildiği ancak faturada yazan ürünlerin hiçbir şekilde çocuklara verilmediği ileri sürüldü. Ayrıca müdürün velilerden istedikleri sınıfa kaydettirme vaadiyle para topladığı da gelen iddialar arasında.

BirGün’ün ulaştığı belgelere göre T.E.C. okula hemen her ay kilolarca kıyma, kuşbaşı, tavuk eti tereyağ gibi ürünler alınmış gibi faturalar kesildi. Anasınıfı için kesilen faturalar okulda hiç öğrencinin bulunmadığı Ağustos 2023’te başladı. 10 Ağustos 2023 tarihinde okula 50’şer kilo kıyma, kuşbaşı, beyaz peynir, tereyağ ve taze kaşar ile 150 kilo zeytin faturası kesildi. Toplam tutar ise 71 bin 962 TL’ydi. Bu durum okul başladıktan sonra da devam etti. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da kilolarca gıda ürünü alınmış gibi gösterildi. Ancak okul aile birliği üyelerinin iddiasına göre bu ürünler çocukların önüne hiçbir zaman getirilmedi.

Bir videoda ise okul müdürü T.E.C.’nin para sayarken bir kişinin kendisine “Hocam bu para fazladan olan. Fark 5 bin 355 TL idi. Reel alacağım benim 15 bin TL’ydi. 5 bin 360 TL’yi size teslim ettim. A. Hocam da bana atacak faturanın tutarını” dediği görüldü.

Okul aile birliği üyeleri başka iddialarda da bulundu. İddiaya göre okul müdürü T.E.C. velilerden çocuklarını istedikleri öğretmenin sınıfına verme vaadiyle 20 bin ila 50 bin TL arasında para topladı. Ancak bu paralar okul aile birliği hesabına yatırılmadı. Ayrıca okulda yapılan halk oyunları gibi faaliyetler için toplanan paraların da büyük çoğunluğunun T.E.C.’nin kendi hesabına aldığı ileri sürüldü.

BAŞKA OKULDA GÖREVLENDİRİLDİ

İddiaları sormak için aradığımız okuldaki yetkili T.E.C.’nin Mehmet Emin Pulatkunak İlkokulu’na görevlendirme yoluyla gönderdiğini söyledi. Bu kez Mehmet Emin Pulatkunak İlkokulu’nu aradık. Telefonu açan yetkiliye müdür hakkında bazı suçlamalar olduğunu ve kendisine söz hakkı kullandırmak istediğini söyledik. Kendisi 5 dakika sonra aramamızı söyledi. Daha sonra defalarca aramamıza rağmen okulun telefonu açılmadı.