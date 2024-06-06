Okul müdüründen öğrenciye darp iddiası

Kocaeli Karamürsel’de bulunan Karamürsel Alp Anadolu Lisesi okul müdürünün bir öğrenciyi darp ettiği öne sürüldü. Öğrenci, okul müdürü hakkında şikayetçi olurken, CİMER’e de dilekçe gönderdi.

HABER MERKEZİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Alp Anadolu Lisesi’nde, Okul Müdürü Erkan Mavi’nin, öğrencisi M.C.K.’yı odasına çağırarak darp ettiği ileri sürüldü. Öğrencinin daha sonra hastaneye giderek darp rapor aldığı, ailesiyle birlikte karakola giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Darp edildiği iddia edilen öğrenci M.C.K. ve ailesi okul müdürü Erkan Mavi hakkında CİMER’e de şikayette bulundu. CİMER dilekçesinde, müdürün, öğrenciyi ensesinden tutarak odasına soktuğu daha sonra ise kafasını odada bulunan aynaya dayadığı ve sözlü tehditte bulunduğu belirtildi.

Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, okul müdürü Erkan Mavi’nin okulu yıllardır çiftlik gibi yönettiği ve yaşanan olayın dehşet verici olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Asıl dehşet verici olan bugüne kadar Okul Müdürü Erkan Mavi’nin yaptığı hukuksuzluklara sessiz kalan ve adeta görünmez bir el gibi onu koruyup kollayan Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yaşanan bu son olaya dahi müdahale etmemiş olmamalarıdır. Bilindiği gibi özellikle pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde Karamürsel Alp Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenler arasında eşitsiz iş ve işlemlerde bulunan okul müdürü Erkan Mavi, kronik sağlık sorunları bulunan öğretmenlere yönelik hiçbir şekilde bir eğitimciye yakışmayan tutumlarla ayrımcılık yapmış, ek ders ve diğer haklarını gasp ettiği yetmezmiş gibi hukuksuzluklara itiraz edildiğinde ise asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun soruşturmalar açarak mobbing uygulamalarıyla gündeme gelmişti” denildi.

Okul müdürü hakkında daha önce şikâyette bulunulduğu ancak Erkan Mavi’nin korunmaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, “Okul müdürü Erkan Mavi’nin bu süreç içinde kendisi hakkındaki hukuksuzlukları gündeme getiren öğretmenlere karşı da asılsız soruşturmalarla verdiği cezalar ise bir bir yargı tarafından iptal edilirken Erkan Mavi ise cezasızlık politikasından aldığı güçle ve kendisini koruyan Milli Eğitim Müdürlüklerinin de teşvikiyle hukuksuz uygulamalarına devam etmiştir. İşte bugünlere maalesef böyle gelinmiştir. Maalesef bir öğrencimiz, bir çocuğumuz bu kişinin okul içerisinde fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Bunun sorumlusu aynı zamanda bu kişiyi bugüne kadar koruyup kollayan yetkililerdir. Eğitim Sen olarak Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere tüm adli ve idari makamları bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Öğrencilerimiz, çocuklarımız asla yalnız değildir. Karamürsel Alp Anadolu Lisesi müdürü Erkan Mavi derhal görevden alınmalı ve yargılanmalıdır. Olayın takipçisi olacağımızı bir kere daha ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.