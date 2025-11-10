Okul müdüründen şiddet: Otizmli öğrenciyi merdivenden itti

İlayda SORKU

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U., Refik Pınar Ortaokulu Müdürü Bekir Güçlü tarafından merdivenlerden itildi. Olay okuldaki kameralara yansıdı. Aile, müdürün ilk yardım yapmadığını, ambulans çağırmadığını ve çocuğun kendi başına eve dönmek zorunda kaldığını iddia etti. B.U.U.’nun annesi Derya Yavuz, “Şikâyet ettik ama müdürü sadece başka bir okula gönderdiler” dedi.

Olay 5 Kasım Çarşamba günü Refik Pınar Ortaokulu’nda yaşandı. Matematik öğretmeninin sınıfta bulunmayan öğrencileri çağırmak için gönderdiği B.U.U., merdivenlerden inerken okul müdürü Bekir Güçlü ile karşılaştı. Anne Derya Yavuz, müdürün hiçbir konuşma olmadan çocuğunu merdivenlerden ittiğini söyledi.

Çocuğunun eve kendi imkânlarıyla geldiğini belirten Yavuz, “Üstü başı toz içindeydi. Kolunu tutuyordu, kafasını tutuyordu. Ne olduğunu sordum, ‘Müdür beni merdivenlerden itti’ dedi. Müdür ne ambulans çağırdı ne ilk yardım yaptı. Duyduğumda hemen müdürü aradım, telefonu açmadı” dedi.

Ertesi gün görüntüleri izlediğini ve kayıt altına aldığını aktaran Yavuz, “Okula gittim, görüntüleri görmek istediğimi söyledim. İzledikten sonra jandarmayı çağırdım. Olayı bu şekilde öğrendim ve şikâyetçi oldum” şeklinde konuştu.

“DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETTİM”

Müdür Güçlü hakkında daha önce de şikâyetlerde bulunduğunu, ancak bir sonuç alamadığını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı: “Ben bu müdürü defalarca Milli Eğitim’e şikâyet ettim. Daha önce de defalarca hakaret etti çocuğuma, kötü davranıyordu. Ama oğlum otizmli olduğu için sürekli biz suçlu konumuna düşürüldük. ‘Açığa alınacağı’ söylendi ama alınmadı. Sadece başka bir okula göndermişler. Hâlâ görev yapıyor.”

Otizmliler Dayanışma ve Hakları Derneği, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Dernek, fiziksel şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirterek kamera kayıtlarının Savcılığa eksiksiz sunulmasını ve sorumlular hakkında hem cezai hem de idari işlemlerin derhal başlatılmasını talep etti.

“UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Açıklamada, “Bu olay yalnızca bir çocuğa yönelmiş bir şiddet değildir. Bu, toplumun vicdanına, eğitim hakkına, insan onuruna yönelmiş bir saldırıdır. Bir okul müdürünün eğitim vermekle yükümlü olduğu bir çocuğa fiziksel şiddet uygulaması, kabul edilemez, affedilemez ve gerekçesizdir. Bu tür olaylar, yıllardır mücadele ettiğimiz önyargıları, ayrımcılığı ve dışlanmayı yeniden körüklemekte, otizmli bireylerin eğitim ortamlarında yaşadığı zorlukları katbekat artırmaktadır” denildi.

Açıklama, şu çağrıyla son buldu: “Okullarda görev yapan tüm yöneticilere ve öğretmenlere, otizm farkındalığı ve özel eğitim alanında zorunlu hizmet içi eğitim verilmelidir. Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı, yalnızca ‘özel sınıflarla’ değil, insan onuruna yakışır bir anlayışla güvence altına alınmalıdır. Çocuklarımızın güvenliği için her okulda bağımsız denetim ve psikolojik destek mekanizmaları kurulmalıdır. Biz otizmli çocukların aileleri, dostları ve hak savunucuları olarak bu olayın unutulmasına izin vermeyeceğiz. Adalet yerini bulana kadar hem hukuki hem toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz.”