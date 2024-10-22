Okul müdürüne mobbing tepkisi

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde 2022 yılında okula müdür olarak atanan Abdulvahap Gök’ün, öğrencilere ve öğretmenlere mobbing uyguladığı belirtildi.

Eğitim Sen konu hakkında okul önünde açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Okula müdür olarak atanan Abdulvahap Gök göreve başladıktan sonra okulda çeşitli sorunlar yaşanmaya başlamıştır. 2024 eğitim öğretim yılı başında tasarruf tedbirleri kapsamında olduğunu iddia ettiği, sınıflarda öğrenci sayılarının 40’ın altına düştüğünü gerekçe gösterip, dört sınıfı kapatıp okulda bazı öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşmesine neden olmuştur” dedi.

Candemir, “Okulda, yönetmeliklere ve yasalara uygun okul aile birliği kurulu yapılmamış, yönetmeliklere uygun olmayan harcamalar yapılmış. Müdür, yapmadığı dys kursu nedeniyle ücret almış. Okulda tayini çıkıp giden öğretmenlere ek ders düzenlenmiş, ödemeler yapılmış. Müdür tarafından okula giriş saatlerinde öğrenciler kılık kıyafetleri nedeniyle rencide edilmiş hakarete uğramış ve derse alınmamışlardır. Öğrencilerden bazıları sinir krizi geçirmiş. Müdür öğretmen, öğrenci ve velilere, idareciye yakışmayacak dil ve üslupta davranışlar sergilemiştir. Okul müdürü odasının kapısında, iki öğrenciyi nöbetçi olarak bekletmekte, okul öğretmenleri okul müdürüyle görüşebilmek için öğrencilere bilgi verip müdürle görüşmek istediklerini söylemekte, öğrenciler müdürün odasına girip hangi öğretmenin geldiğini ve hangi konuyu görüşmek istediğini müdüre iletmekte, müdür eğer uygun görürse öğretmenleri odasına almaktadır. Öğretmenler bu uygulamadan çok rahatsız olup rencide olmaktadır” diye konuştu.

Okulda her gün gereksiz yere 12 öğrencinin nöbet tuttuğunu ve derslerden alıkonulduğunu belirten Candemir, “Okul müdürü personeline selam vermemekte, yaşanan sıkıntı ve problemlerin çözümü için kendisiyle görüşmeye çalışan öğretmenlerle görüşmemektedir. Ders programlarını öğretmenleri cezalandırmak için kullanmaktadır. Ciddiyetten uzak ders programları hazırlamaktadır. Hatta hazırlanan ders programında bazı sınıfların dersleri unutulmuştur. Personele ve öğretmen arkadaşlara kaba ve öğretmenlik mesleğine yakışmayacak üslup ve tarzda davranılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunları ilçe milli eğitim müdürüne aktardıklarını ifade eden Candemir, şunları söyledi:

“Yaptığımız görüşmeler sonucunda bir gelişme olmadı. Okulda çalışma barışını sağlayacak hiçbir adım atılmadı. Bunlar yapılmadığı gibi okul müdürü ve birkaç müdür yardımcısı, sendika temsilcimize okulda gerçeği yansıtmayan ve doğru olmayan tutanaklar tutmaya başladı ve savunması istedi. Okul müdürü Abdulvahap Gök’ü uyarıyoruz ve diyoruz ki; okulda eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürüyebilmesi için çalışma barışını oluşturmak zorundasınız. Bunun birinci derecede sorumlusu sizsiniz. Aynı zamanda buradan Buca ilçe milli eğitim Müdürlüğü’ne ve Buca Kaymakamlığı’na çağrıda bulunuyoruz, okulda yaşanan sıkıntı ve problemleri görmezden gelmeyin. Konuyla ilgili Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiğimiz suç duyurusu dilekçesini işleme koyun. Görevini yapamayan ve yapmayan okul müdürü Abdulvahap Gök hakkında gerekli soruşturmaları açın.”