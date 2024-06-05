Okul müdürüne sokakta darp: "Hocam beni tanıdınız mı?" deyip, saldırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir lise müdürü, sokak ortasında saldırıya uğradı. Öğretmeni "Hocam beni tanıdınız mı?" diye sorduktan sonra döven zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel 05.06.2024 10:54 Giriş: 05.06.2024 10:54

Güncelleme: 05.06.2024 10:57 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: Facebook