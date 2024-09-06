Okul müdürüne ‘yüksek’ koruma

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulda yaşananlara yönelik iddialar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Ortaokulun müdürü hakkında, onlarca şikayet başvurusu yapıldığı öğrenildi. Müdürün, kendisini şikayet edeceğini söyleyen öğretmenlere, “Yüksek yerlerden korunuyorum” dediği öne sürüldü. İddiaları soruşturması için görevlendirilen müfettişin MHP'den aday adayı olduğunun ortaya çıkması müdürün “Yüksek yerlerden korunuyorum” ifadesini akıllara getirdi.

Mamak’ta bulunan ortaokulda yaşananlara ilişkin 50’den fazla velinin Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER’e şikayette bulunduğu belirtildi. İddialara göre, aidat yasak olmasına karşın okul müdürü, ailelerden sürekli bağış adı altında para istedi. Aileler, parasız dağıtılan kitaplar dışında, bazı kırtasiyelerden gayri resmi anlaşmalarla temin edilen kitapları almaya zorlandı. Yasak olmasına karşın okula yardımcı kaynak kitap getirildi ve öğrencilere satıldı.

Okul müdürüne yönelik skandal iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre, katılım ücretlerinin yüksek olduğu gezi ve fotoğraf çekimi gibi etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin etkinliklere katılması zorunlu kılındı. Öğrencilerden para toplamaları için ise öğretmenler görevlendirildi. Para toplamak istemeyen öğretmenler tayine zorlandı.

AİLE ZİYARETİ GİBİ

Şikayetler artınca Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatarak bir müfettiş görevlendirdi. Okul müdürünü soruşturmakla görevli müfettişin okula eşiyle birlikte gittiği bildirildi. Okuldaki bazı öğretmenler müfettişin geldiği günü, “Aile ziyareti gibiydi” diye anlattı. Müfettişin öğretmenleri dinlemeden okuldan ayrıldığı iddia edildi.

Müfettişin, 2023 genel seçimlerinde MHP’den milletvekili aday adayı olduğu bildirildi. Okul müdürünün bir yakınının da MHP’de siyaset yaptığı kaydedildi. Okul müdürünün öte yandan, hakkında daha önce çıkan haberlerle ilgili yayından kaldırma kararı aldırdığı, kararın ise Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince verildiği vurgulandı. Okul müdürünü soruşturmakla görevlendirilse de “Çay içip sohbet ederek” okuldan ayrılan müfettişin ikamet adresinin de Polatlı’da olması skandalın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

EMANET EDİLEMEZ

Öğretmenlerle ve Eğitim İş yöneticileriyle görüşen CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Yedi öğretmen baskılara dayanamıyor, tayin istemek zorunda kalıyor. Okul müdürünün dört yıllık müdürlüğünde dokuz müdür yardımcısı değişiyor. Herkes isyanda ama müdür görevine devam ediyor. Öğretmenlerin ve velilerin şikayetlerine rağmen müfettişler görevlendirilse de sonuç değişmiyor” dedi.

Yaşananlara tepki gösteren CHP'li Öztürkmen, BirGün’e konuştu. Onlarca öğretmenin ve velinin şikayet dilekçesine ulaştığını söyleyen Öztürkmen, şunları söyledi:

“Müdür, kendisine yönelik tepkilere hep, ‘Beni yüksek yerlerden koruyanlar var’ diyor. Edindiğimiz bilgilere göre, müdürün güvendiği siyasetçilerden biri MHP'de siyaset yapan bir aile üyesi. Hem usulsüz para toplanması, hem öğretmenleri okul değiştirmek zorunda bırakan baskılar hem de soruşturma sürecine yönelik siyasi müdahale iddiaları vahimdir. Söz konusu müdürle ilgili sürmekte olan inceleme süreci baskılardan uzak sağlıklı bir şekilde tamamlanmalıdır. Okullarımız, ‘Yüksek yerlerden korunduğunu’ söyleyen ve öğretmenlere kan kusturan kişilere emanet edilemez. Hem Milli Eğitim Bakanlığını hem de Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz.”