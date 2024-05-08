Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: "Öldürme kastım yoktu, pişmanım"

İstanbul'da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nden atılması nedeniyle okul müdürü İbrahim Oktugan'u silahla öldüren Y.K. isimli öğrencinin ifadesi ortaya çıktı. Öğrenci ifadede, "İki tane mermi vardı ikisi de karnına geldi. Öldürme kastım yoktu, pişmanım" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı tabancayla ateş ederek öldüren Y.K.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Y.K. verdiği ifadede, "İki tane mermi vardı ikisi de karnına geldi. Öldürme kastım yoktu, pişmanım" dediği öğrenildi.

Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla yaralayan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Y.K. öldürme amacı olmadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Y.K. savcılığa verdiği ifadede, "Hatırlayamadım bir tarihte sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annem Nada Kamalı’nın geldiğini öğrendim. Müdür İbrahim Oktugan’ın odasına gittim annemle birlikte oturuyorlardı. Ben anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim esnada 'Burası Türkiye Cumhuriyeti benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz' diye karşı çıktı ve anneme hakaret etti. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı detayını hatırlamıyorum ancak fiziksel tartışmaya dönmedi. Annemin üzerine yürümesi üzerine biz de polisi aradık ve daha sonra okulu terk ettik" dediği öğrenildi.

"TABANCAYI VE TELEFONU ALİBEYKÖY BARAJI'NA ATTIM"

Y.K.'nın ifadesinin devamında müdürün okulda olduğunu öğrenince 10 bin TL'ye aldığı tabanca ile okuldaki odasına gittiğini söyledi. İfadesinin devamında "Amacım öldürmek değildi, amacım dövmekti. Bana karşılık verince kendimi korumak için silahı kullandım. Kullandığım tabancayı ve telefonu Alibeyköy Barajı’na attım. Olaydan sonra kimseyi arayıp yardım istemedim. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım." dediği öğrenildi.