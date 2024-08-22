Okul müdürünü tehdit eden MHP MYK Üyesi, hapis cezası almış

Çalıştığı okulda müdürü tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan MHP'li Mesut Samanlı'ya, 9 yıldır yargılandığı davada yaklaşık bir yıl önce 6 ay 22 gün hapis cezası verildiği ortaya çıktı.

MHP MYK üyesi Mesut Samanlı, 2023'te aldığı ceza kesinleştikten sonra 17 Mart 2024'te yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçildi.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Kurşunlu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun yemek ve temizlik işlerini 2015 yılında Mesut Samanlı'ya ait şirket sağlıyordu. Okul müdürü M.U. bazı hizmetlerin eksik verildiği gerekçesiyle şirket hakkında tutanak tuttu.

"SENİ DE YAKACAĞIZ, SEN ÖLDÜN, BİTTİN"

Tutanak tutulmasından haberdar olan Mesut Samanlı, 11 Mart 2015'te okul müdürü M.U'yu aradı ve iddiaya göre sinkaflı küfürler ederek şu ifadeyi kullandı: "Seni de yakacağız. Sen öldün, bittin. Bu şartları da yerine getirmeyeceğiz."

ÇOK SAYIDA ADLİ SİCİL KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

M.U., tehdit telefonu üzerine suç duyurusunda bulundu. Malatya Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mayıs 2015'te Mesut Samanlı hakkında "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenledi.

Dava, Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama devam ederken, Samanlı'nın daha önce benzer suçlardan ceza aldığı, çok sayıda adli sicil kaydının olduğu ortaya çıktı.

İLK VERİLEN CEZA BOZULDU

Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi, 2020'de Samanlı'ya, hakaret suçundan 1 yıl 3 ay, tehdit suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Samanlı, karara itiraz etti. Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi, 24 Ocak 2023'te, "basit yargılama usülü yönünden değerlendirme yapılmaması" nedeniyle kararı bozdu.

16 Eylül 2023'te yeniden görülen davada, Samanlı'ya bu kez 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Ceza kesinleşti.

Mesut Samanlı, 17 Mart 2024'te yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK üyesi seçildi.