Okul öncesi eğitim ayrıcalık değil, haktır
Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) Bolu Şubesi, okul öncesi eğitimin Türkiye’deki durumunu ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin düzenlediği çalıştayın sonuç bildirgesini açıkladı.
Bildirgede özetle şu ifadeler öne çıktı:
• Ülkede 17.640 okul öncesi eğitim kurumu bulunuyor; özel kurumların payı her geçen yıl artıyor.
• Resmi anaokullarındaki öğrenci sayısı yüzde 38,9 azaldı; ilköğretime bağlı anasınıflarında ise yüzde 26,1 artış yaşandı.
• Diyanet ve belediye temelli kurumlara kayıtlı çocuk sayısı yüzde 24,9 arttı.
• Kamusal erken çocukluk hizmetleri sınırlı; özel kreş ücretleri 25–50 bin TL arasında değişiyor.
• Velilerin yüzde 30’u okula yakın değil, ulaşım sorunları eğitime erişimi sınırlıyor.
• Velilerin yüzde 70,4’ü çocuklarını öncelikle kamusal okullara göndermek istiyor; ancak kontenjanlar yetersiz.
• 5 yaş için zorunlu, 3-4 yaş için ücretsiz ve erişilebilir okul öncesi eğitim sağlanmalı. Kamusal kapasite artırılmalı, bütçe ve kaynaklar eşitsizlikleri giderecek şekilde planlanmalı. Eğitim yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeli; programlar çocuk merkezli, oyun temelli ve sosyal-duygusal öğrenmeyi desteklemeli.