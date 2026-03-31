Okul öncesi eğitim ayrıcalık değil, haktır

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) Bolu Şubesi, okul öncesi eğitimin Türkiye’deki durumunu ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin düzenlediği çalıştayın sonuç bildirgesini açıkladı.

Bildirgede özetle şu ifadeler öne çıktı:

• Ülkede 17.640 okul öncesi eğitim kurumu bulunuyor; özel kurumların payı her geçen yıl artıyor.

• Resmi anaokullarındaki öğrenci sayısı yüzde 38,9 azaldı; ilköğretime bağlı anasınıflarında ise yüzde 26,1 artış yaşandı.

• Diyanet ve belediye temelli kurumlara kayıtlı çocuk sayısı yüzde 24,9 arttı.

• Kamusal erken çocukluk hizmetleri sınırlı; özel kreş ücretleri 25–50 bin TL arasında değişiyor.

• Velilerin yüzde 30’u okula yakın değil, ulaşım sorunları eğitime erişimi sınırlıyor.

• Velilerin yüzde 70,4’ü çocuklarını öncelikle kamusal okullara göndermek istiyor; ancak kontenjanlar yetersiz.

• 5 yaş için zorunlu, 3-4 yaş için ücretsiz ve erişilebilir okul öncesi eğitim sağlanmalı. Kamusal kapasite artırılmalı, bütçe ve kaynaklar eşitsizlikleri giderecek şekilde planlanmalı. Eğitim yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeli; programlar çocuk merkezli, oyun temelli ve sosyal-duygusal öğrenmeyi desteklemeli.