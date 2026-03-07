Okul panoları da TÜGVA’nın

İlayda SORKU

Ankara Mamak’taki bazı liselerde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlandığı belirtilen proje afişleri okul panolarına asıldı. Abidinpaşa Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, velilerin bilgisi ve izni olmadan WhatsApp grubuna alındı. Grupta kendisini TÜGVA Mamak Lise Koordinatörü Yusuf Koçlardan olarak tanıtan kişi, yaklaşık 50 öğrenciye 7 Mart’ta gerçekleşecek olan “e-NetCoM’un lider gençleri: ‘Dünyayı biz kurtarıyoruz’” adlı etkinlik için davette bulundu.

Koçlardan, öğrencilere gönderdiği mesajda şunları yazdı: “Sevgili arkadaşlar, Cumartesi günü TÜGVA il binamızda böyle bir programımız olacak ardından iftar programı gerçekleştirilecektir. Otobüs isteğinize göre okulunuzdan veya Mamak Belediyesi’nin önünden sizleri alıp iftardan sonra bırakacaktır. Hayırlı ramazanlar diliyorum hepinize.”

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci, uygulamanın pedagojik açıdan sakıncalar barındırdığını ve kamusal eğitim ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti.