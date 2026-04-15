Okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: MEB yürüyüşüne polis engeli

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından öğretmenler eyleme geçti. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen iş bırakma kararı aldı. Sendikalar bugün saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto çağrısında bulundu. Öğlen saatlerinde biraraya gelen ve Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyen öğretmenler, polis barikatıyla karşılaştı.

Polis ekipleri yürüyüşe izin vermeyerek barikat kurdu. Öğretmenlerin barikat önündeki bekleyişi sürerken, polisle görüşmeler devam ediyor.

Öğretmenlerin eylemi ve polisle görüşmelerin sürdüğü esnada Kahramanmaraş'ta bir okuldan saldırı haberi geldi. Edinilen bilgilere göre Maraş'taki saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

YUSUF TEKİN'E "İSTİFA" ÇAĞRISI

Sendikalar, okullarda güvenliğin sağlanması için kadrolu güvenlik görevlisi, rehberlik ve psikososyal destek, sağlık personeli ve temizlik görevlisi istihdamı gibi taleplerini yineledi. Ayrıca kalabalık sınıfların azaltılması ve yeni okul yapılması gerektiği vurgulandı.

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de istifaya çağırarak, yaşanan şiddet olaylarına karşı sorumluluk alınması gerektiğini belirtti.

SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA KARARI

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen de açıklama yayımlayarak 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakacaklarını, aynı gün, Siverek’te ve diğer illerde basın açıklamaları gerçekleştireceklerini duyurdu.

Hürriyetçi Eğitim Sen de 2 günlük iş bırakma kararı aldı.