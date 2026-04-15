Okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: Öğretmenler "yaşam nöbeti"ne başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından öğretmenler eyleme geçti. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen iş bırakma kararı aldı. Sendikalar bugün saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto çağrısında bulundu. Öğlen saatlerinde biraraya gelen ve Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyen öğretmenler, polis barikatıyla karşılaştı.

Polis ekipleri yürüyüşe izin vermeyerek barikat kurdu. Öğretmenlerin barikat önündeki bekleyişi sürerken, polisle görüşmeler devam ediyor.

Öğretmenlerin eylemi ve polisle görüşmelerin sürdüğü esnada Kahramanmaraş'ta bir okuldan saldırı haberi geldi. Maraş'taki bir ortaokula düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil, biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

BARİKAT AŞILDI, ÖĞRETMENLER MEB ÖNÜNE ULAŞTI

Polisle öğretmenler arasında geçen müzakere görüşmeleri sırasında öğretmenler oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis barikatının bir kısmının açılmasının ardından öğretmenler MEB önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Mİlli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmenler basın açıklamasını gerçekleştirdi.

ÖĞRETMENLER "YAŞAM NÖBETİ"NE BAŞLADI

MEB önünde basın açıklamasının yapıldığı sırada Kahramanmaraş'taki okul saldırısının haberinin gelmesi üzerine Eğitim-Sen eylemi "yaşam nöbeti" olarak sürdürüceklerini bildirdi.

Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırısını protesto etmek üzere MEB önündeyken, Kahramanmaraş’tan da bir okuldan saldırı haberi geldi. Bu gelişme üzerine, MEB önünde kesintisiz yaşam nöbetine başlıyoruz."

EĞİTİM-İŞ DE ÇAĞRI YAPTI

Kahramanmaraş'taki saldırının ardından Eğitim-İş de iş bırakma eylemini bir gün daha uzattığını ve açıkladı. Eğitim İş bu gece Milli Eğitim Bakanlığı önünde nöbette oalcaklarını yarın ise "Eğitime, Okuluna, Eğitimciye Sahip Çıkma Büyük Buluşması”nı gerçekleştireceklerini açıkladı:

"Eğitim-İş olarak iki günlük iş bırakma eylemimizi Kahramanmaraş’taki saldırının ardından, üç güne (15, 16, 17 Nisan) çıkarıyoruz. Bu artık bir meslek onuru nöbetidir. Bu, yaşam hakkımıza sahip çıkma mücadelesidir. Bu gece Milli Eğitim Bakanlığı önündeyiz. Yarın (16 Nisan Perşembe) saat 10.00’da Kurtuluş Parkı’ndan “Eğitime, Okuluna, Eğitimciye Sahip Çıkma Büyük Buluşması”nı başlatıyoruz. Eğitimde şiddetin normalleştirilmesine karşı isyanımızı büyütüyor, “ARTIK YETER!” diye haykırmak için buluşuyoruz! Çocuklarımızı, eğitim emekçilerini, eğitimi ve geleceğini korumak isteyen herkesi, omuz omuza, tek ses olmaya çağırıyoruz. Gelin, okulumuza sahip çıkalım. Öğretmenimize sahip çıkalım. Öğrencimize sahip çıkalım. Eğitime sahip çıkalım!"

— Eğitim İş Genel Merkezi (@egitimisorg) April 15, 2026

YUSUF TEKİN'E "İSTİFA" ÇAĞRISI

Sendikalar, okullarda güvenliğin sağlanması için kadrolu güvenlik görevlisi, rehberlik ve psikososyal destek, sağlık personeli ve temizlik görevlisi istihdamı gibi taleplerini yineledi. Ayrıca kalabalık sınıfların azaltılması ve yeni okul yapılması gerektiği vurgulandı.

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de istifaya çağırarak, yaşanan şiddet olaylarına karşı sorumluluk alınması gerektiğini belirtti.

SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA KARARI

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen de açıklama yayımlayarak 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakacaklarını, aynı gün, Siverek’te ve diğer illerde basın açıklamaları gerçekleştireceklerini duyurdu.

Hürriyetçi Eğitim Sen de 2 günlük iş bırakma kararı aldı.