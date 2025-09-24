Okul servis midibüsü iş yerine çarptı, sürücü yaralandı

Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, yol kenarındaki yöresel ürün satışı yapılan iş yerine çarpan öğrenci servis midibüsünün şoförü Hüseyin Yelaldı yaralandı. Midibüsteki 23 öğrenci ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Atça Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yenipazar'dan Nazilli yönüne giden Hüseyin Yelaldı, kullandığı 09 P 7783 plakalı okul servis midibüsünün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçip, yol kenarındaki yöresel ürün satışı yapılan iş yerine çarptı. İş yerinde hasar meydana gelirken, şoför Yelaldı, araçta sıkışıp yaralandı. Midibüsteki 23 öğrenci ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Yelaldı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yelaldı'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI