Okul servisi tur minibüsüne çarptı: 9 öğrenci yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüyle servis aracı çarpıştı. Kazada 9 öğrenci yaralandı. Sağlık ekipleri yaptığı açıklamada, yaralanan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
İlçenin Aşağı Işıklar Mahallesi’nde bulunan kavşakta yaşanan kazada, Ş.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Ş.Y. kontrolündeki tur minibüsüyle çarpıştı.
9 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada, okul servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı.
Öğrencilere ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.