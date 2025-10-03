Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Okul servisi tur minibüsüne çarptı: 9 öğrenci yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüyle servis aracı çarpıştı. Kazada 9 öğrenci yaralandı. Sağlık ekipleri yaptığı açıklamada, yaralanan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Güncel
  • 03.10.2025 13:58
  • Giriş: 03.10.2025 13:58
  • Güncelleme: 03.10.2025 14:04
Kaynak: AA
Okul servisi tur minibüsüne çarptı: 9 öğrenci yaralandı
Fotoğraf: AA

Antalya'da bir tur minibüsü servis aracıyla çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 öğrenci yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir tur minibüsü servis aracıyla çarpıştı.

İlçenin Aşağı Işıklar Mahallesi’nde bulunan kavşakta yaşanan kazada, Ş.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Ş.Y. kontrolündeki tur minibüsüyle çarpıştı.

9 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada, okul servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı.

Öğrencilere ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BirGün'e Abone Ol