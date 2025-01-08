Okul servisinde istismar iddiası: "Şikayetçi olduk, halen dışarıda geziyor"

Muş’un Varto ilçesine bağlı bir köyde servis şoförlüğü yapan M.Z.C’nin 9 yaşındaki bir kız çocuğunu istismara maruz bıraktığı iddia edildi.

Evrensel'in haberine göre; olay çocuğun yaşadıklarını öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkarken, çocuğun ailesi suç duyurusunda bulundu, istismar zanlısının tutuklanmasını istedi.

Kızının yaşadıklarını gazetemize anlatan G., 9 yaşındaki kızının sabah servisle okula giderken servis şoförü M.Z.C.’nin kendine fiziksel temasta bulunduğunu anlattığını belirtti. Çocuğunun durumdan rahatsız olması sebebiyle okula gittikten bir süre sonra olayı sınıf öğretmenine anlattığını belirten baba G. "Öğretmen bize söyledi, biz de şikayetçi olduk ama şu an adam dışarıda, geçen gün Varto merkezde gördüm. Gözaltına bile alınmamış, ifadesi alınıp bırakılmış sadece. Bizim talebimizse tutuklanması. Şikayetimiz soruşturma aşamasında, bize de herhangi bir bilgi verilmedi şu ana kadar” dedi.

"İLK İSTİSMARI DEĞİL"

M.Z.C.’nin 70 yaşında ve sağlık problemleri nedeniyle sesinin kısık olduğunu, ses kısıklığını da “Sesimi duyuramıyorum, susması için dokundum” diye bahane olarak kullandığını ifade eden G, M.Z.C.’nin daha önce başka çocukları da istismar ettiği iddiasında bulundu:

"M.Z.C. bizim köy ile komşu köyün okulunun servis şoförlüğünü yapıyordu iki yıldır. Geçen yıl yine komşu köyden iki kız çocuğuna istismar girişiminde bulunmuş. Aileler konuşunca inkar etmiş, onlar da yaşına inanarak güvenmiş, herhangi bir girişimde bulunmamışlar. Yine geçen yıl bizim köyde bir kız çocuğuna böyle bir şey yapmış, onlar da şikayet etmemiş. Benim kızımla birlikte bu 4 etti, biz şikayetçi olduk. Bu olayın peşini bırakmak istemiyoruz ama kızımın psikolojisinin de bu durumdan etkilenmesini istemiyorum. Bir yaptırım olsun, cezasını çeksin ve bir daha böyle bir şey yapmaya cesaret edemesin.”

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"

Müdürle konuştuktan sonra servis için başka birinin görevlendirildiğini dile getiren G. “Çocuk istismarı bu kadar görünmezken çocuğumuz etkilenmeden bu adamın tutuklanmasını istiyoruz. Aracı koydu devreye, görüşmek istediğini iletti, kabul etmedik. ‘Sesim çıkmıyor, hastayım, o yüzden kıza dokundum susun manasında. Benim torunum yaşındadır’ diyerek bizi ikna etmeye şikayetimizden vazgeçirmeye çalışacak. Ancak biz olayın böyle kapanmasını istemiyoruz” diyerek destek ve dayanışma çağrısında bulundu.