Okul servisleri güvenli değil

BAHAR GÖNÜL

Müfredattan, okul masraflarına kadar birçok sorunla girilen 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrenci ve velilerin aşması gereken diğer bir problem de denetimsiz ve kayıt dışı okul servisleri.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (TMMOB) de okulların açılmasıyla birlikte, öğrenci servis araçlarıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Okul servisleriyle ilgili güvenlik sorunları ve ertelenen düzenlemelere değinilen açıklamada düzenli teknik muayeneleri, zorunlu güvenlik ekipmanları ve denetimleri hakkında önerilerde bulunuldu. Servis araçlarının kullanımıyla ilgili açıklama okuyan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı Ahmet Kurtlutepe, okul servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk gibi zorunlu güvenlik ekipmanlarının kullanımının sürekli ertelendiğini ve uygulanmadığını belirtti.

Servis araçlarıyla ilgili mevcut uygulamalar ve mevzuat değişikliklerin güvenlik konusunda ciddi eksikliklere yol açtığını ifade eden Kurtlutepe, "Bu durum, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır" şeklinde konuştu.

Kurtlutepe, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle, zorunlu güvenlik önlemlerinin uygulanma süreleri 2026 yılına kadar uzatıldığına dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi: "Araçların yaş sınırı ve teknik donanımına ilişkin kurallar sık sık değiştirilmektedir, bu durum çocukların güvenliğini olumsuz etkilemektedir. "DUR" uyarı işareti, araç takip sistemi, iç ve dış kamera sistemleri gibi önemli güvenlik önlemleri, gerekli cezai yaptırımlar ve denetim mekanizmaları henüz tam olarak yürürlüğe girmemiştir."