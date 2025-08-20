Okul servisleri için talep edilen zam oranı belli oldu

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servis ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasını belediyeden talep ettiklerini açıkladı.

Sinar, personel taşımacılığı içinse yüzde 100 artış istediklerini belirtti.

Sinar, özellikle akaryakıt ve işletme giderlerindeki yükseliş nedeniyle yeni tarife talebinde bulunduklarını belirtti.

ANKARA’DA YÜZDE 30 ZAM UYGULANMIŞTI

Benzer bir tartışma geçtiğimiz haftalarda Ankara’da da yaşanmıştı. Başkentte servis işletmecileri yüzde 50 artış talep etmiş, ancak belediye kararıyla okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.