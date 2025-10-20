Okul taşıtında uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis tarafından durdurulan ve üzerinde ‘Okul Taşıtı’ yazısı bulunan minibüste narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramalarda 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ekim günü Tuşba ilçesinde takibe alınan okul servisi, polis ekipleri tarafından durduruldu. Üzerinde ‘Okul Taşıtı’ yazısı bulunan minibüste narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada, aracın çeşitli gizli bölmelerine zulalanmış 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.