Okul temizliği öğretmene emanet

Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak okullar yeni döneme hazır değil. Hem teknik hazırlıklar hem hijyen malzemelerinin temini açısından birçok okulda eksiklikler bulunuyor. Bakanlık bütçesinden okullara ayrılan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle milyonlarca öğrenci ve ailelerini hazırlıksız bir yeni eğitim dönemi bekliyor.

SABUN KONULAMAMIŞTI

Ülkede yaşanan ekonomik krizin faturası çocuklara kesilmeye devam ediliyor. Kamuda tasarruf adı altında başlatılan İşgücü Uyum Programı (İUP) ile yeni eğitim öğretim yılında okullarda temizlik görevlisi yalnızca 3 gün çalıştırılma kararı alınmıştı. Bu kararla birlikte okullar çöp içinde kalmıştı. Bazı okullara sabun ve tuvalet kağıdı bile konulamamıştı.

Yine MEB, şubat 2023’ten itibaren okul öncesi ve yatılı okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verme kararını sadece yarı dönem sürdürmüştü. MEB, yeni eğitim öğretim yılında okul öncesinde henüz Bakanlığın okullara gönderdiği yazıyla 1 öğün ücretsiz yemeği kesmişti. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuklar okula boş beslenme çantasıyla gidiyor.

ÖĞRETMENE TEMİZLİK

Okullardaki bu eksiklikler öğretmenlerle giderilmeye çalışılıyor. Anadolu'daki birçok okulun temizlik ve tadilat işleri öğretmenler tarafından yapılıyor. Bu duruma son örnek ise Urfa'da yaşandı. Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenleri, okulun temizliği için bir araya gelerek okul binasını yıkadılar.

Yurttaşlar bu işin öğretmenler tarafından yapılmasını eleştirdi. Okullara yeteri kadar ödenek ayrılması ve temizlik işlerinin düzenli bir şekilde yapılması talep edildi. Devlet okullarına parasız kayıt yaptırılamadığı bir dönemde öğretmenlerin temizlik işlerini üstlenmek zorunda kalması, eğitimde yaşanan yapısal sorunların simgesi haline geldi.