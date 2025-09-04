Okul ve hastane arasında yangın

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi ve Nevvar Salih İşgören Ortaokulu’nun yakınlarında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına ekiplerin havadan helikopterle ve karadan müdahalesi devam ediyor.