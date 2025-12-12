Okul yanına baz istasyonu

Ada Sude ATAK

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan Şehit Öğretmenler Ortaokulunun yanına baz istasyonu kuruldu. Öğrencilerin sağlığından endişe eden veliler duruma tepkili.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Şehit Öğretmenler Ortaokulu 5 yıl süren inşa sürecinin ardından 2025-26 eğitim-öğretim dönemine başladı ancak geçtiğimiz günlerde okulun yanına bir GSM operatörünün baz istasyonu kurduğu öğrenildi. İlk ve ortaokul olarak iki ayrı binada eğitim veren okulun oldukça yakınına kurulan istasyon dolayısıyla veliler duruma tepkili.

BTK'YE DİLEKÇE

Akşemsettin Mahallesi muhtarı Hakan Demir ise vatandaşların talebi ve şikayetleri üzerine Eyüpsultan kaymakamlığı, Eyüpsultan Belediyesi ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’ya baz istasyonunun kaldırılması yönünde dilekçe verdi.

Öte yandan veliler de gerekli kurumlara şikayetlerini iletti. BTK’ya şikayette bulunan veli Arife Coşkun ise belediyenin sorumluluk kabul etmediğini belirterek süreci şu sözlerle aktardı: “Şikayetler edildi ama hala baz istasyonu duruyor. Kurulum aşamasında da bir okul günü biz çıkarken çalışmayı durdurdular. Ortalık boşaldıktan sonra tekrar çalışmaya devam ettiler. Ben şahit oldum. Eyüpsultan Belediyesi ile görüştüm ancak belediyeyle bir ilgisi yokmuş. Biz ilgilenmiyoruz bakanlık bakıyor dediler. Ben de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını aradım ve beni BTK’ya yönlendirdiler. Onlar da site üzerinde tüketici bölümünden ya da CİMER'den şikayetimi yazarsam ona göre işleme alacaklarını söylediler. Şikayetlerimizi yaptık, baz istasyonunun kaldırılması için bekliyoruz.”

İkinci sınıfta öğrenim gören oğlu için kaygılı olduğunu belirten veli Nuriye Ertunç Göl ise “Bir baz istasyonunun okulun önünde olmasını istemek akıl dışı” ifadelerini kullandı. Göl konu hakkındaki endişelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Zararsız olduğunu söyleyenler de var ancak gerçekten büyük etkisi olduğunu düşünen bir mühendis grubu var. Ben bu riski göze almak istemiyorum, vardır ya da yoktur. Ama madem çocuklara zararlı olduğuna dair bir ihtimal var ya da yerleşim yerlerinde olmasından kaynaklı insanların sağlığına zarar verdiğine dair bir ihtimal var, kesinlikle okulun yanında daha doğrusu yerleşim alanında olmasını istemiyorum. Biraz okuyup araştırınca sağlık üzerinde ciddi etkileri olabileceğine dair bir endişe oluşuyor. Neden biz çocuklarımızı böyle bir riske atalım? Bu baz istasyonunu destekleyenlerin ısrarındaki sebepse bazı odaların zararsız olduğunu söylemesi, onların verilerine dayanarak bunun ısrarını yapıyorlar. Muhtemelen bundan dolayı bu kadar rahat davranıyorlar, çünkü bir baz istasyonunun bir okulun önünde olmasını istemek akıl dışı.”