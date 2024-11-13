Okul yemeği devletin sorumluluğudur

Haber Merkezi

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde okul yemeği ve temiz su hakkının sosyal devlet gereği olarak bütçeye dâhil edilmesini talep etti. Koalisyon Başkanı Ömer Yılmaz, okul yemekleri programının dünyanın her yerinde ihtiyaç temelli bir gıda desteği değil temel bir yurttaşlık hakkı ve kamu hizmeti olarak görüldüğünü savundu. Yılmaz, Norveç’ten Şili’ye, Hindistan’dan Kenya’ya yüzü aşkın ülkenin 418 milyon çocuğa yemek programı uyguladığının da altını çizdi.

Yılmaz, Anayasa’nın, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmelerin, devletin çocuklara okul yemeği sağlama sorumluluğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye’nin de okul yemeği programını yürütme yükümlülüğü bulunduğunu belirten Yılmaz, “Kamu kaynaklarıyla, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm öğrencilere bu hakkın sağlanması sosyal devlet anlayışının gereğidir” ifadelerini kullandı.

Kamuda tasarruf genelgesinin yayınlanmasıyla birlikte taşımalı eğitimde uzun yıllardır süren okul yemeği uygulamasının kaldırıldığını belirten Yılmaz, deprem bölgesinde ise okul öncesi ile sınırlı olan uygulamanın artık tüm okullarda geçerli olmadığını söyledi. TÜİK verilerine de değinen Yılmaz, "Çocuk nüfusunun dörtte üçü okul çağındadır. Ülkemizde diğer besinlere göre daha ucuz olduğu için ekmek, makarna gibi yiyecekleri tüketen çocuk oranı yüzde 62,4; her gün meyve tüketebilen çocukların oranı yüzde 50,5; sebze tüketebilen çocukların oranı yüzde 33, et, balık tüketebilen çocukların oranı ise yüzde 10,2’dir. 5 yaş altı çocuklarda bodurluk yüzde 10’a ulaşmıştır" dedi.