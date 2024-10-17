Okul yemeği her çocuğun hakkı

Haber Merkezi

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, Şişli’de bulunan Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Burada çalıştay raporunu açıklayarak okullarda çocuklara ücretsiz yemek ve su verilmesi için yeterli bütçe ayrılması talebinde bulundu. Basın açıklamasını okuyan Öğrenci Veli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seval Keleş, okul yemeğinin kamusal bir hak olduğunu ve zaman kaybetmeden uygulanmasını gerektiğini vurguladı.

Keleş, dünya genelinde 418 milyon çocuğun okul yemeğine ulaşabildiğini ve bu programın uygulandığı ülkelerde okul yemeğinin temel kamusal olduğunu ve yasal düzenlemelerde yer aldığını belirtti. Okul yemekleri programlarının ihtiyaç temelli bir gıda desteği müdahalesi olmadığını söyleyen Keleş, kalıcı eşitsizliklerin aşılmasında kullanılan bir sosyal politika aracı, temel bir insan hakkı ve bir kamu hizmeti olarak görüldüğünü ifade etti.

Keleş, okul yemeğinin sağlıklı beslenmenin, akademik başarının ve çocukların ruh sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğuna değindi ve bütçe görüşmelerinin temel gündemin okul yemeği için yeterli bütçenin ayrılması gerektiğini söyledi.

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YETERLİ BÜTÇE AYRILSIN

Çalıştay rapor sonuçlarına göre talepler şu şekilde sıraladı:

• Okul yemeğinin kamusal haktır ve sosyal devlet ilkesi olarak uygulanması gerekmelidir,

• Bütçe görüşmelerinde ücretsiz okul yemeği ana gündem olmalı ve yeterli bütçe ayrılmalı

• Türkiye, Uluslararası Okul Yemeği Koalisyonu’na katılmalı ve gerekli kamusal yükümlüklerini yerine getirmeli

• MEB’e bağlı bir Beslenme Genel Müdürlüğü birimi oluşturulmalı ve yeterli sayıda beslenme ile ilgili gıda mühendisi, beslenme ve diyet uzmanı, hekim, aşçı ve mutfak personellerinin kadrolu, güvenceli istihdamı sağlanmalı

• Fiziki mekân açısından uygun okullar içinde yemekhane, uygun olmayanlarda ise il ve ilçelerde okullara yemek taşınacak merkezi mutfaklar oluşturulmalı, bu mutfaklar MEB’e bağlı olarak kurulacak Beslenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeli

• Okul yemeği programlarında ekolojik bir bakış açısı esas alınmalı, küçük üreticiler ve kooperatifler desteklenmeli

• Okullarda okul su sistemleri, arıtma/flitreleme sistemleri kurulmalı ve su sebilleri ile çeşmeler yapılmalı

• Okul yemeği programları ve sağlıklı suya erişim uygulamaları okul aile birlikleri, meslek örgütleri, sendikalar, DKÖ’lerin denetimine açılmalı

• Okullarda sağlıklı beslenme dersi, zorunlu dersler arasında yer almalı.