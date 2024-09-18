Okul Yemeği Koalisyonu’nu kuruldu: Ücretsiz bir öğün sosyal devletin görevi

HABER MERKEZİ

Ankara’da sendika ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bir grup Ankara Okul Yemeği Koalisyonu’nu kurdu. Koalisyon, çocukların yarısının okula aç gittiğini belirterek, bu durumun çocuk işçi ve erken yaşta evliliklerin önünü açtığına dikkat çekti.

Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Veli-Der Ankara, Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (Hasuder), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Ekmek ve Gül, Gıda Mühendisleri Odası, Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Yıldırım Kaya, Dr. N. Fevziye Sayılan, akademisyen ve gazetecilerden oluşan koalisyon, tüm kademelerde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini sağlamak üzere çalışmalarına başladı. Koalisyonun dün düzenlediği basın toplantısında konuşan koalisyon sözcüsü Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, başta çocuklar olmak üzere, yeterli ve dengeli beslenmenin herkes için temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

DİKKATSİZLİK ARTIYOR

Yetersiz beslenme, temiz ve içilebilir suya erişememe ve açlığın çocuklar üzerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak olumsuz etkilere neden olduğunu kaydeden Cebeci, "Yapılan çalışmalar, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, algılamalarının azaldığını, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları yaşadıklarını, okul devamsızlık sürelerinin uzadığını ve okul başarılarında azalma olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Türkiye’deki gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon, gıda kalitesizliği ve güvencesizliğin birçok aile için sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalara erişimi zorlaştırdığını kaydeden Deveci, özetle şunları söyledi:

"Birçok ülkede çocukların temel günlük beslenmelerine destek olmak için okul yemeği programları uygulanmaktadır. Bu programların okullaşmayı arttırdığı, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına olumlu etkisi olduğu, ani ekonomik krizlerin yarattığı şoklarda çocukları okulda tutan bir sosyal destek işlevi gördüğü, yani toplumun en kırılgan kesimlerine bir sosyal koruma ağı olarak işlediği birçok çalışmada ortaya konmuştur. Son yapılan araştırmalar, okul çağındaki çocukların en az yarısının okula aç gittiğini gösteriyor. Türkiye’de beslenme yetersizliği sorunu, çocukların sağlığı ve geleceği üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi, sağlıklı ve başarılı bir neslin yetişmesi için elzemdir. Beslenmenin temel bir hak olduğu hatırlanmalı, kamu kurumları sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Çocuklarımız başta olmak üzere yoksulluk ile ilişkili olarak yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir ‘kamusal destek dayanışma programı’ acilen uygulamaya konulmalıdır. Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir. Son derece önemli olan bu meselenin çözümüne katkı sunmak isteyen kurum ve kişilere çağrımızdır:

Gelin hep birlikte çocuklarımızın bugününe ve geleceğine sahip çıkalım, yapılan çalışmaların takipçisi olalım ve birlikte çözüm üretelim."