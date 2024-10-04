Okul yemeği yok, ‘askıda tost’ var

Haber Merkezi

Sivas'ta Dörteylül Ortaokulu'nda kantin işleten Ümit Alpan, 30 TL bedelli “askıda tost” uygulaması başlattı. Kampanyaya yurtiçi ve yurtdışından katılanlar oldu.

Devam eden kampanyada askıda tost bağışı 1248 oldu. Uygulamadan yararlanabilecek öğrenciler ise okulun rehberlik öğretmenleri tarafından belirleniyor. DHA’ya konuşan Kantinci Ümit Alpan, 2009 yılından beri kantin işlettiğini belirterek, "Her dönemde ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz oluyordu. Bu dönemde çok daha ihtiyaçlı ailelerin olduğunu tespit ettik. Eşimle birlikte nasıl bir uygulama yapabiliriz diye konuştuk. Daha sonra askıda tost uygulaması uygulaması aklımıza geldi" dedi.

Yurttaşlar yoksulluğa kendileri çözüm bulmaya çalışırken, iktidar okulların ihtiyaçlarına, öğrenci, öğretmen ve velilerin taleplerine kulaklarını tıkamış durumda. PISA verilerine göre Türkiye’de her beş çocuktan biri parası olmadığı için okula aç gidiyor. Buna karşın Cumhurbaşkanlığı verilerine göre taşımalı eğitim gören ve öğle yemeği verilen öğrenci sayısı geçen yıl 2022’ye göre 166 bin azaldı. Yemek için ayrılan kaynak ise enflasyonun çok altında kalarak sadece yüzde 21,9 artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki Stratejik Planı’nda, öğrencilerin ve velilerin ücretsiz yemek talebine değinilmedi.

Son olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde verilen ücretsiz okul yemeği de hiçbir resmi duyuru yapılmadan fiilen kaldırıldı.

2022 yılında ise TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken muhalefet partileri okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi vermişti. Bu teklif AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedilmişti.