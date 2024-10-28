Okul yolları sorunlarla dolu

İlayda SORKU

Tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitim hakları ellerinden alınan öğrencilerin ulaşım sorunları devam ediyor. Köy okullarının kapatılmasının ardından taşımalı eğitime mahkum edilen öğrenciler bu kez de okula kendi imkanları ile gitmeye çalışıyor.

Öğrenci sayısının 10’dan az olması gerekçesiyle taşımalı eğitim kapsamından çıkarılan köylerde okul terkleri veya açıköğretime geçiş hızla arttı. Yüzlerce öğrencinin mağdur edildiği illerden biri de Aydın.

Aydın’ın Söke ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Komisyonu’nun kararıyla 12 mahallenin ve yaklaşık 500 öğrencinin ücretsiz taşıma ve yemek hakları ellerinden alındı. Bölgede mağduriyetin devam ettiğini aktaran Eğitim-Sen Söke Temsilcisi Murat Karayeğit, "Çocuklar kendi imkanlarıyla gidiyorlar okullara. Birkaç aile yemek ve taşıma için Kaymakamlık’tan yardım çıkartmış. Okula birkaç kilometre mesafede olan bazı çocuklar da elektirikli motosikletlerle gidip gelmeye çalışıyor. Hiçbir güvenlikleri, kaskları, ekipmanları yok” dedi.

‘ÖZEL SERVİSE MECBURUZ’

Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde yaşayan bir veli, “2 çocuğum var. Okula gönderebilmek için ayda çocuk başına 1200 lira ödüyoruz şimdi. Yollar tehlikeli diye özel servisle anlaştık. Aylık 2 bin 400 lira vermeye durumumuz imkan vermiyor ama başka çaremiz de kalmadı” dedi.

Akçakonak Mahallesi’nden bir başka veli ise şunları söyledi: “Çocuklarım okula köy dolmuşlarıyla gidiyorlar şu an. Köy dolmuşları daha köye yetmiyor. Servise yazdırmaya kalksak fiyatlar çok pahalı. Kış geldi, sabahları karanlık oluyor. Okula kilometrelerce uzakta köyler var. Sabahın kör karanlığında nasıl gitsin bu çocuklar okula?”

YÜZLERCE ÖĞRENCİ MAĞDUR

Taşımalı eğitimin iptal edilmesinin ardından öğrencilerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı yerlerden biri de Bolu oldu. Bolu’da ilçeler ve beldeler de dahil olmak üzere 5 bine yakın öğrenci taşımalı eğitim kapsamında eğitime devam ediyordu. 1100’ü lise öğrencisi ve 500’ü özel eğitim gören öğrenci olmak üzere taşımalı eğitim kapsamından çıkarılan yüzlerce öğrenci mağdur edildi.

EĞİTİM YÜK GÖRÜLÜYOR

Kararın ardından okul terklerinde ciddi bir artış gözlemlenebildiğini aktaran Veli-Der Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “İktidar tarafından en temel yurttaşlık hakkımız ve insan hakkımız olan eğitim hakkı maalesef yük olarak görüyor. Taşımalı eğitimin kaldırılması da bunun çok ciddi bir göstergesi. Buradan tasarruf, bir haktan tasarruf etmek. Biz bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkeze bağlı beldeler ve ilçeler de dahil olarak 5 bine yakın öğrencinin taşıma kapsamında olduğunu dile getiren Gezici, “Burada şimdilik ortaokul ve ilkokullarda devam ediyor taşımalı eğitim ama lisede olan veya özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ulaşım hakkı ellerinden alınmış oluyor. Dolayısıyla eğitim hakkı da ellerinden alınmış oluyor” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ATAMAYA TAKILDI

Çözüm için daha önce Bolu Valiliği ile iletişime geçtiklerini aktaran Gezici, “Vali ile köy muhtarlarımız bir görüşme gerçekleştirmişlerdi fakat süreç içerisinde valimiz değişti. Değişikliğin ardından tekrar bir randevu talep ettik fakat yaklaşık 3 hafta oldu, hala bir geri dönüş alamadık” diye konuştu.