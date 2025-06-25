‘‘Okul Yolu Düz Gider’’ raflardaki yerini aldı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yazar Mithat Delioğlu’nun ‘Okul Yolu Düz Gider’ adlı kitabı Ozan Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunuldu.

Yeni kitabının üç bölümden oluştuğunu belirten Delioğlu, “İlk bölümde ‘Centrum’ başlığında 13 deneme yazım, ikinci bölümde ‘Kötü Öğretmen Yoktur’ başlığında 13 deneme yazım ve son bölümde ‘Okul Yolu Düz Gider’ başlığında 34 deneme yazım yer alıyor. Tamamı 30 yılı aşkın öğretmenlik mesleğinde bende iz bırakan anılarımın yazıya dökülmüş hali” dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan yazar Delioğlu, “1991’de Lise Defteri adlı 500 sarı saman yapraklı deftere günlük tutmaya; şiir, anı, deneme türünde yazılar yazmaya başladım. Daha çok mizah yazılarına yer verdiğim Okul Yolu Düz Gider ise 56 yazıdan oluşuyor” diye konuştu.