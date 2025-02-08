Okul yolu sorun dolu

Ada Sude ATAK

Eğitimdeki sıkıntılar ülkenin dört bir yanında sürerken Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla bir rapor yayımladı. CHP Milletvekili Serkan Sarı, 3 Şubat günü Balıkesir’deki eğitim kurumlarının güncel durum raporunu paylaştığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Raporda 2020 yılında Balıkesir Valiliği tarafından alınan bir karar ile kentin farklı ilçelerinde bulunan toplam 51 eğitim kurumunun depreme dayanıklılık kapsamında yıkılması kararı alındığı, bazı kurumların yıkılarak yerine yeni binalarının yapıldığı ancak bazı okul binalarının henüz inşa işlemine başlanmadığı belirtildi. Rapora göre bu nedenle hala birçok okulun binaları inşa edilmediği için öğrenciler ikili eğitim görüyor, bazı ilçelerde ise tek binada üç ayrı okul eğitim vermek zorunda kalıyor.

Örneğin Susurluk ilçesindeki Beşeylül İlkokulu binasında Fatih İlkokulu ve Şerafettin Tunalı İlkokulu’yla birlikte 3 ayrı okul bulunuyor. Aynı durumun Bandırma’daki Hürriyet İlkokulu’nda da yaşandığı rapora yansıdı. Konuya ilişkin konuşan Serkan Sarı ‘’Her katta farklı bir okul var. 3 okulu bir binaya birleştirip burada çocuklarımızın eğitim alması zorlanıyor. Bu sebeple de eğitim çok erken başlayıp geç bitiyor. Ne yazık ki çocuklarımızın sağlıklı zihinsel faaliyetlerini sağlayabilecekleri bir fiziki ortama engel olunmuş durumda’’ ifadelerini kullandı.

Raporda dikkat çeken bir diğer sorun ise derslik yetersizliği. Balıkesir’de 10 bin 104 derslik ve 196 bin 523 öğrenci bulunuyor ancak il genelindeki altyapı farklılıkları ve öğrenci dağılımındaki eşitsizlikler nedeniyle sınıf başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Örneğin Gömeç ilçesindeki Hacıoğlu İlkokulu’nda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların ortak derslik mantığıyla aynı sınıfta eğitim aldığı ifade edildi.

Verilere göre il genelinde bin 237 öğretmen, 332 genel idare hizmetleri personeli, 37 teknik personel, 22 sağlık personeli ve 316 yardımcı hizmetler personeli eksikliği tespit edildi.

SİSTEM HATALI

Ayrıca raporda yer alan sorunlardan biri de kapatılan köy okulları ve taşımalı eğitim oldu. Kapatılan köy okulları nedeniyle taşımalı eğitim sistemine mecbur kalan öğrencilerin sayısı ise Balıkesir’de 2023- 2024 dönemi boyunca 14 bin 617 öğrenci oldu. Önceki yılsonunda öğrencileri taşıyan minibüsün devrilerek öğrencilerin yaralandığını hatırlatan Sarı sözlerini şöyle bitirdi: “Okul inşaatlarının bir an evvel tamamlanmasını öneriyoruz, öğretmen ve eğitim personeli eksikliğinin acilen giderilmesini, köy okullarında taşımalı sistemin daraltılarak daha az bir noktadan taşıma yapılmasını öneriyoruz. Ki Balıkesir bunu ağır bir faturayla ödedi. Derslik sayımızın artırılması, derslik ortalamasının Türkiye ortalaması standartlarına getirilmesi gerekiyor.’’