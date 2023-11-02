Okul yolunda kazada yaralanan liseli Melike, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, kendisini okula götüren babasının kullandığı motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralanan Melike Oğuz (16), tedavi gördüğü hastanede, 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Serik'te Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Melike Oğuz, 25 Ekim'de babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı.

Hüseyin Oğuz'un motosikleti, Orta Mahalle'deki Belek Turizm Yolu'nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı. Kazada motosikletten düşen Melike, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğum bakım servisinde tedavi gören Melike, dün hayatını kaybetti

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