Okul yöneticiliği sınavı 18 Şubat’ta yapılacak

2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) 18 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

MEB, 2024 MEB-EKYS’nin tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak sınav için 4-11 Ocak tarihleri arasında başvurular alınacak. Adaylar, başvurularını 4 Ocak 2024 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.



Sınav sonuçları ise 8 Mart 2024’te açıklanacak.