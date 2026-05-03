Okul yönetimi de soruştulmalı

Dersim’de Ocak 2020’de kaybolan ve o tarihten beri bulunamayan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken gözler Munzur Üniversitesi’nde. Sürecin başından itibaren üniversite yönetimi sınırlı açıklamalarda bulunması ve çoğu zaman sessiz kalması tepki çekerken ortada yanıtlanması gereken pek çok soru var.

BU SESSİZLİK BİR TERCİH

Munzur Üniversitesi’nde yönetimle bağlantılı olarak gündeme gelen mobbing iddiaları hakkında savcılığın soruşturma yürütüp yürütmedi, üniversitede kadın öğrencilerin güvenliğine ilişkin şikâyetlerinin Bakanlığa, savcılık- lara veya kolluk birimlerine ulaşıp ulaşmadığı merak ediliyor. Pirha Ajansı’na konuşan üniversite çalışanları bu sessizliğin bir tercih olduğunu söyledi. Üniversite çalışanı şu iddialarda bulundu: “Mevcut rektör bu tacizcileri hala koruyup kolluyor. Bunlar hala öğrencilerin derslerine girip duruyor- lar ki kimin çocuğu olsa tedirginlik duyar. Bunun yanında tarikatların şehirde üniversite öğrencilerini evlerde toplayıp ayinler düzenledikleri ve yine belirli tarikatlara yakın kişilerin rektör Kenan Peker tarafından korunup kollanarak üniversite içerisinde etkin bir hale getirdiği de herkesin çok yakından bildiği gerçeklerdir.”

Üniversite çalışanı özetle şöyle devam etti:

“Rektör hakkında Meclis’te soru önergesi verilmesine rağmen YÖK tarafından herhangi bir girişim bile başlatılmaması düşündürücü. Devlet eğer bir valisi üzerinden herkesin gözüne batan bu olumsuz imajı düzeltmek istiyorsa kesinlikle toplumla barışık ve güven aşılayan bir rektör atamalı.”

GÖRÜNTÜLERİ KİM SİLDİ?

Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, tüm kenti gören K tipi kamera görüntülerinin kimler tarafından silindiğini sordu. Çimen "Gülistan Doku dosyasında tüm kenti gören K tipi kameralarının görüntülerini kim soruşturma dışı bıraktı? K tipi kamera görüntüleri kimin tarafından silindi?" dedi. Gültürk ve Süleyman Önal, güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin delil karartma şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak Gültürk ve Önal adli kontrolle serbest bırakılmıştı.