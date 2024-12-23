Okul yönetimi tepkilerden sonra geri adım attı: Öğrencilere bir öğün yemek geri geldi

Bergama’da bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin öğrenci pansiyonunda okul yönetiminin imzasıyla “tasarruf tedbirleri” kapsamında hafta sonu öğrencilere verilen öğle yemeği kaldırılmasının ardından Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) konuyu kamuoyuna duyurdu. Ortaya çıkan tepkilerin ardından okul yönetimi geri adım atarak öğle yemeğini tekrar geri getirdi.

Öğle yemeği geri gelmeseydi hafta sonu sabah saatlerinde dershaneye giden birçok öğrenci kahvaltı saatini de kaçıracağı için akşam saatlerine kadar aç kalacaktı.

Veli Der Bergama Şube Başkanı Fikret Parlas, konuyu kamuoyuna duyurmalarının hemen ardından okul yönetiminin geri adım attığını söyledi. Parlas, “Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvursak belki yine geri adım atılacaktı ancak biz bu durumu kamuoyunun bilmesini istedik. Her durumda çocukların yanındayız. Bergama’da pansiyonlar kalan çocukların tamamı kırsaldan geliyor ve birçoğunun cebinde gerçekten bir tane tost alacak kadar parası yok. Eğer öğle yemeği geri gelmeseydi dershaneye giden çocukların tamamı kahvaltı da edemeyeceği için akşam yemeğine kadar aç kalacaktı” dedi.

SAĞLIKLI YEMEK TALEBİ

Parlas, “Öğle yemeği geri geldi ancak bizim mücadelemiz sona ermedi. Verilen yemekler kadar yemeklerin niteliği çok önemli. Şu anda pansiyonların tamamında yemekler kötü durumda. Örneğin öğle yemeğinde erişte ve çorba, akşam yemeğinde yine erişte ve çorba veriliyor. Öğünlerde yemek çeşitlerini değiştirmiyorlar. İlk talebimiz yemek verilmesiydi. Bundan sonraki talebimiz çocuklara sağlıklı ve besleyici öğünler verilmesi. Aynı zamanda Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak bütün öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su talebimiz devam ediyor” diye konuştu.