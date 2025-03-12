Okul zilinden rahatsız olduğu için okul müdürüne saldırmış

Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki Rüveyde Güneş İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Emrah Coşkun, odasına giren şüpheli Murat H. tarafından bıçakla yaralandı. Murat H.’nin evinin okulun karşısında bulunduğu ve “zil sesinden rahatsız olduğu için” olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi’nde meydana geldi. Okulun karşısında bulunan binada oturan şüpheli Murat H., okula girerek Okul Müdürü Emrah Coşkun’un odasına çıktı. Müdür Coşkun’un odasına giren şüpheli Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı.

Yaşananları görenler durumu 112 Acil Servisi’ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken Okul Müdürü Coşkun ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre Coşkun’un sağlık durumu ciddiyetini korurken gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.