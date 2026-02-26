Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösterdiği için gözaltına alınan veli, adliyeye sevk edildi

Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu’nda teneffüs zilinin “Kabe’de hacılar” ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösterdiği için gözaltına alınan veli Soner Akbal, adliyeye sevk edildi.

Akbal, okul bahçesinde çektiği videoda, “12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?” diyerek duruma tepki göstermişti.

Akbal, Kocaeli Emniyeti'nde ifadeye çağırılmasına rağmen, dün gece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Akbal'ın savcılık ifadesi sürüyor.