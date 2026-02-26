Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösterdiği için gözaltına alınan veli serbest bırakıldı

Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu’nda teneffüs zilinin “Kabe’de hacılar” ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösterdiği için gözaltına alınan veli Soner Akbal, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Akbal, okul bahçesinde çektiği videoda, “12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?” diyerek duruma tepki göstermişti.

Akbal, Kocaeli Emniyeti'nde ifadeye çağırılmasına rağmen, dün gece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla dün akşam gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen Akbal'ın savcılık ifadesi tamamlandı.

Akbal, ifadenin ardından serbest bırakıldı.