Okula alınmayan Ankara Üniversitesi öğrencileri, barikatı aşarak içeri girdi

Ankara Üniversitesi öğrencileri, Tandoğan Kampüsü’nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş öncesinde Tandoğan kampüsü dışında okuyan Ankara Üniversitesi öğrencileri kampüs içine alınmak istenmedi. Polis barikatını aşan öğrenciler kampüs içine girdi.

Öğrenciler yürüyüş sırasında, “Hükümet istifa”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Her yer Taksim her yer direniş” şeklinde sloganlar attı.

"HALKIN İRADESİNE YÖNELİK SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Rektörlük binası önünde basın açıklaması yaptı. AK Parti'nin, yargıyı ve demokrasiyi tasfiye etme çabalarının, düzen muhalefetinin de sunduğu alan ile daha da cüretlendiği, hayatın her alanında emekçilere, gençlere, kadınlara yönelik saldırıların daha da arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tablo ne kadar iç karartıcı olsa da Ankara Üniversitesi öğrencileri olarak bu tabloyu tersine çevirmenin yolunu biliyoruz. Seçme seçilme hakkı dahil siyasal özgürlüklerimizi kazanmanın tek yolunun, AKP'ye ve temsil ettiği sermaye düzenine karşı birlikte mücadele etmekten geçtiğinin farkındayız. AKP; baskılarla, gözaltılarla ve yargı sopasıyla halkı susturabileceğini sanıyor ama yanılıyor. İstanbul Üniversitesi'nden ODTÜ'ye sıçrayan bu ateşi Ankara Üniversitesi'nde yükseltiyoruz, sokağa taşıyoruz. Bizler öğrenciler olarak halkın iradesine yönelik saldırılara izin vermeyeceğiz. Üniversitelerden yükselttiğimiz sesi memleketin bütününe yayacak, halkın mücadelesini örgütleyeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Basın açıklamasının ardından öğrenciler kampüs dışına da yürümek istedi. Öğrencilerin yürüyüşü polis tarafından engellendi. Öğrencilerin önlerine barikat kurulurak okuldan çıkması engellendi, öğrencilere biber gazı ile müdahalede bulundu.

Öğrencilerin kampüs içindeki eylemi sürüyor.