Okula Evrensel ve Agos götüren öğretmene 'disiplin cezası' verildi

İstanbul’da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İ. G., görev yaptığı Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi’nde öğretmenler odasına Agos ve Evrensel gazetelerini getirmesi ve bazı konuşmalarında “Ermenileri övdüğü” iddiaları gerekçe gösterilerek disiplin cezasına çarptırıldı.

Hakkında yürütülen soruşturma sonucunda İ.G.'ye bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezaları verildi. Ardından Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’ne ataması yapıldı.

Agos'ta yer alan habere göre 2025 yılı ekim ayında yapılan atama öncesinde İ.G. hakkında meslektaşları tarafından Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çeşitli şikayetlerde bulunulduğu ortaya çıktı.

"ERMENİLER VE DEMİRTAŞ HAKKINDA ÖVÜCÜ SÖZLER SÖYLEDİĞİ..."

İ.G. hakkında hazırlanan şikayet dilekçelerinde şu iddialar yer aldı:

“2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren girdiği sınıflarda öğrencileri rencide edecek yakıştırma, söz ve davranışlarda bulunduğu, derslere ait kamu kazanımlarını işlemek yerine sürekli ders dışı siyasi düşünce, ırk, din ve mezhep konuları ile öğrenciler arasında rahatsızlık oluşturduğu, Aleviliği diğer ırk ve inançlardan üstün tutarak ayrım yaptığı, Ermeniler ve Selahattin Demirtaş hakkında övücü/destekleyici sözler söylediği, Agos ve Evrensel gazeteleri üzerinden ideolojik sataşmalara girerek öğretmenleri rahatsız ettiği, okul içi huzur ve sükunu bozduğu, öğretmenlere yakışıksız, hakaret edici söz ve sıfatlar kullandığı, çoğunluğun görüş ve kararlarına uymadığı ve kendi istek ve düşüncelerini dayatarak okul/zümre içi işbirliğini engellediği..."

İ.G.'nin avukatı Bilgütay Hakkı Durna’nın aktardığına göre, şikâyet dilekçelerinde öğretmenler odasında gazete bulundurması, tartışmalara girmesi, derslerde müfredat dışına çıkması ve okul huzurunu bozduğu yönünde iddialar yer aldı. Soruşturma kapsamında İ.G.'nin ifadesine başvuruldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NE DAVA AÇTI

Disiplin cezaları ve görev yeri değişikliğinin iptali için İstanbul Valiliği’ne dava açan İ.G., savunma hakkının kısıtlandığını ve soruşturma dosyasının eksik verildiğini öne sürdü. Dava dilekçesinde ayrıca, eşinin sağlık sorunları ve çocuklarının bakımı nedeniyle evine yakın bir okulda görev yapmasının zorunlu olduğu, buna rağmen Esenyurt’taki okullara atanma talebinin dikkate alınmadığı belirtildi.

Yer değişikliğine karşı açılan davada yürütmenin durdurulması talebi İdare Mahkemesi tarafından reddedilirken, dosyanın İstinaf Mahkemesi’nde olduğu bildirildi. Disiplin cezalarına ilişkin açılan ayrı davaların ise sürdüğü ifade edildi.