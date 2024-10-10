Okula gitmek bir çileye döndü

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) taşımalı eğitimi sınırlandırmasıyla kriz gün geçtikçe büyüyor. Öğrenci Veli Sendikası (Veli-Der) Bolu Şubesi, 1 Ağustos’ta Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle okula uzaklığı 30 kilometreden fazla olan öğrencilerin bu imkândan faydalanmasının engellemesini protesto etti.

Açıklamada konuşan Oğulduruk Muhtarı İsmail Kaya, “Sadece kendi köyümün çocukları için değil, ülkedeki köy çocuklarının eğitim hakkı için sorumluluk duyuyorum. Milli Eğitim Müdürümüze derdimizi anlattık, Sayın Vali’den randevu talep ettik. Ama burada bir kez daha hep birlikte söylüyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz” dedi. Sosyal devlet olma sorumluluğunun çocukların eğitim hakkına sahip çıkmayı gerektirdiğini söyleyen Kaya “Yarım saat, 45 dakika uzaklıkta olan köyleriz, evlatlarımızdan ayrı kalmak ve bir yere emanet etmek zorunda değiliz. Sorarım size yarım saatlik yol için evlatlarınızdan ayrı kalmak ister misiniz?” diye sordu.