Okula gitmek çileye döndü!

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) taşımalı eğitimi sınırlandırmasıyla kriz gün geçtikçe büyüyor. Öğrenci Veli Sendikası (Veli-Der) Bolu Şubesi, 1 Ağustos’ta Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle okula uzaklığı 30 kilometreden fazla olan öğrencilerin bu imkândan faydalanmasının engellemesini protesto etti.

Açıklamada konuşan Oğuldoruk Muhtarı İsmail Kaya, “Sadece kendi köyümün çocukları için değil, ülkedeki köy çocuklarının eğitim hakkı için sorumluluk duyuyorum. Milli Eğitim Müdürümüze derdimizi anlattık, Sayın Vali’den randevu talep ettik. Ama burada bir kez daha hep birlikte söylüyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz” dedi.

KIŞIN NE YAPACAKLAR?

Sosyal devlet olma sorumluluğunun çocukların eğitim hakkına sahip çıkmayı gerektirdiğini söyleyen Kaya “Sosyal devlet, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına ulaştırmayı gerektirir. Bizlere pansiyon diyorlar, yani çocuklarınızı okutacaksanız ayrılmayı göze alacaksınız diyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Yarım saat, 45 dakika uzaklıkta olan köyleriz, evlatlarımızdan ayrı kalmak ve bir yere emanet etmek zorunda değiliz. Sorarım size yarım saatlik yol için evlatlarınızdan ayrı kalmak ister misiniz?” diye sordu.

Çocuklarını kendi imkânlarıyla okula taşıdıklarına dikkat çene Kaya, birçok velinin çocuklarını okuldan almayı düşündüğünü belirtti. Kaya, “Toplu taşıma olmadığı için anayollara çıkmak zorunda kalıyoruz ya da çocuklarımız anayollara yürümek zorunda kalıyor. Çocuklarımız D100 karayolunu geçmek zorunda kalıyor. Bunların hepsi çocuklarımızın can güvenliği için risk taşıyor. Kışı var karı var karanlığı var. Bu durumda küçük çocuklar ve kız çocuklarımızı nasıl okula göndereceğiz?” diye sordu.

Kaya son olarak şunları söyledi: “Saklımız gizlimiz yok! Şimdi de buradan söylüyoruz herkes duysun ve bilsin, çocuklarımız okullarına gidemiyor! Çalmadık, çırpmadık, kimsenin hakkını da istemiyoruz, çocuklarımızın taşıma hakkını, eğitim hakkını istiyoruz. Bu çağda okula gitmek çileye döndü. Yetkililerden Sayın Valimizden bu çileye son vermesini, eğitime bu kaynağı yaratmasını talep ediyoruz.”