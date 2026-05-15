Okula silah getirildiği iddia edilmişti: Başsavcılık olay çarpıtılıyor açıklamasında bulundu

Bir öğrencinin okuduğu özel okula silahla gittiği öne sürüldü. Dört öğrenci, CİMER'e öğrencinin okula önce bıçakla, ardından da silahla geldiği şikayetinde bulundu. Öğrenciler durumun okul müdürüne de iletildiğini öne sürdü. Aydın Cuhmruiyet Başsavcılığı ise yayımladığı açıklamada söz konusu olayın çarptıldığı, iddiaların gerçekle örtüşmediğini belirtti.

Aydınpost'ta yer alan habere göre İmtiyaz Sahibi Yelis Ayaz iddia edilen olayı köşesinde yazdıktan sonra konu yargıya taşındı ve savcılık olayın yaşanmadığını ileri sürdü. Ayaz hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması ile 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Okulda kayıtlı dört öğrencinin CİMER'e şikayetleri ortaya çıktı. 12. sınıf öğrencilerince yapılan şikayette 2025 yılında "bir öğrencinin" okula silah getirip silahı arkadaşlarının kafasına dayayarak fotoğraf çekildiğini öne sürüldü.

Yaşanan olayın okul müdürüne bildirilmesine rağmen gereken cezaların verilmediğini öne süren öğrenciler, okul müdürünün şikâyetçi öğrencilere baskı ve mobbing uyguladığı iddia etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2026’da savcılığa "ihbar yoktur" beyanında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu öğrencilerin CİMER şikayetlerinin ise 23 Nisan’da sisteme düştüğü bildirildi.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bir milletvekilinin oğlunun silahla okula gittiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı", "Aydın'da milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası CİMER kayıtlarına geçti" şeklinde haberlerin çıkması üzerine basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak soruşturma başlatıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Soruşturma kapsamında, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır. Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan, halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

"Soruşturmaya konu haber içeriklerinde bir milletvekilinin oğlunun okula silah getirdiği ve okul içinde silahla fotoğraf çekildiği, bu durumun okul idaresi tarafından bilindiği halde işlem yapılmadığı yönünde CİMER başvurularının bulunduğu" yönündeki iddialar ile ilgili de araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CİMER başvurularının şüpheliler hakkında TCK'nin 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmadan sonra şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik müracaatlar olduğu, 2024 yılı içinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır."