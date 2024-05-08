Okula uğurladığı oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

Antalya’da okula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güncel 08.05.2024 20:40 Giriş: 08.05.2024 20:40

Güncelleme: 08.05.2024 20:43 Kaynak: DHA

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DHA