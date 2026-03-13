Okulda Atatürk’e hakaret iddiası: 11 öğrenci şikayetçi oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan A.'nın ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi.

Olayla ilgili 11 öğrencinin okul yönetimine resmi şikâyette bulunduğu belirtildi. Eğitim-İş, öğretmen hakkında idari ve hukuki süreç başlatılması ve görevden uzaklaştırma çağrısı yaptı.

EĞİTİM-İŞ MANİSA ŞUBE BAŞKANI KALE: "KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Lale Kale, iddiaya konu sözlerin "yalnızca bir kişiye değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine, bu ülkenin tarihine ve milyonlarca yurttaşın ortak değerine yapılmış açık bir saldırı" olduğunu söyledi. Kale, olayın 10. sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıf ortamında yaşandığı iddiasına dikkat çekerek, "Cumhuriyetin kurucusuna hakaret eden bir anlayışın, genç beyinlere eğitim vermesi kabul edilemez" dedi.

"İLK VUKUATI DEĞİL" İDDİASI VE "GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA" ÇAĞRISI

Kale, söz konusu kişi hakkında daha önce de öğrencilere yönelik şiddet ve küfür iddialarının bulunduğunu belirterek, bunun "münferit bir dil sürçmesi değil, ciddi bir tutum sorunu" olduğunu savundu. Kale, Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilgili makamlara "derhal harekete geçme", öğretmen hakkında "idari ve hukuki süreç başlatma" ve "görevden uzaklaştırma dahil gerekli tüm işlemleri" yapma çağrısında bulundu.

ÖZBAY: "ATATÜRK'E HAKARET EDEN KADAR, BUNA GÖZ YUMANLAR DA SORUMLU"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da öğretmenin kullandığı ifadelerin cumhuriyet değerlerine "açık bir saldırı" olduğunu söyledi. Özbay, öğretmenin öğrencilerin telefonlarına Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiğine ilişkin görüntülerin bulunduğunu ileri sürerek, "Hakkında bu kadar ciddi iddia bulunan bir kişi bugüne kadar kimler tarafından korunmuştur?" diye sordu. Özbay, "Söz konusu kişi derhal görevden uzaklaştırılmalı ve soruşturma süreci gecikmeden tamamlanmalıdır" dedi.